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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 01 Ocak 2021 - 08:49 | 

2020 yılında uzaydan çekilen inanılmaz fotoğraflar

2020 yılını geride bıraktık. Pandemi nedeniyle zorlu bir süreçten geçen dünya, diğer yandan bilimsel çalışmalarını da artırarak devam etti. İşte Uluslararasu Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotların çektiği 2020 yılının en iyi uzay fotoğrafları...

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1
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Kıbrıs'ın uzaydan görüntüsü

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Hint Okyanusu'na tepeden bakış

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Kuzey Sahra Çölü üzerinde bulut sarmalı

4
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Cooper Creek Nehri, Avustralya

5
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Güneş partılsıyla birlikte Korsika

6
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Küba ve Bahamalar

7
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8
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Crew Dragon uzay aracından Dünya ve Ay görüntüsü

9
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Kanada'nın başkenti Ottowa'da sonbahar

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Nil Nehri'nde su taşmaları / Sudan

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Kerguelen Adaları

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Güney Kenya'dan bir görüntü

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Ay'ın doğuşu / Güney Atlantik Okyanusu

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Yeni Zelanda

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Paris'te akşam saatleri

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Avustralya'da gün doğumu

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Kanada-ABD sınırında yer alan Büyük Göller bölgesi

20
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Maui'deki rüzgar tarlaları

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