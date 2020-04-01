2020 yılında dünyaya meteor düşecek mi? Meteor düşmesi ne zaman sorusuna NASA'dan yanıt

Dünyaya meteor ya da göktaşı çarpacağı iddiası son günlerde internette ve sosyal medyada konuşulan popüler konular arasında yer aldı. BU kapsamda dünyaya meteor çarpacak mı sorusunun yanıtı Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) tarafından geldi. Bilim insanları meteor hakkında merak edilen konulara açıklık getirdi. İşte, meteor düşmesiyle ilgili detaylar.



Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) dünyayı tehdit eden meteor hakkında bazı detaylar verdi. Meteorun dünyaya çok yakın bir seyir içerisinde olduğunu duyuran NASA, nisan ayında meteorun daha da yakın bir seyir içerisinde olacağını ifade etti.