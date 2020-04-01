2020 yılında dünyaya meteor düşecek mi? Meteor düşmesi ne zaman sorusuna NASA'dan yanıt
Sosyal medyada son günlerde gündeme gelen dünyaya meteor düşeceği iddiasına yönelik NASA uzmanları değerlendirmelerde bulundu. NASA'nın Kaliforniya'daki dünya yakınındaki cisimleri otomatik olarak takibe alan sistemi tarafından izlenen asteroidin 4,1 km genişliğinde olduğu kaydedildi. Bu açıklama sonrası çok sayıda internet kullanıcısı Meteor düşmesi ne zaman? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, 2020 yılında dünyaya meteor düşecek mi? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
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Dünyaya meteor ya da göktaşı çarpacağı iddiası son günlerde internette ve sosyal medyada konuşulan popüler konular arasında yer aldı. BU kapsamda dünyaya meteor çarpacak mı sorusunun yanıtı Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) tarafından geldi. Bilim insanları meteor hakkında merak edilen konulara açıklık getirdi. İşte, meteor düşmesiyle ilgili detaylar.
Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) dünyayı tehdit eden meteor hakkında bazı detaylar verdi. Meteorun dünyaya çok yakın bir seyir içerisinde olduğunu duyuran NASA, nisan ayında meteorun daha da yakın bir seyir içerisinde olacağını ifade etti.
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METEOR DÜŞMESİ NE ZAMAN?
NASA'nın Kaliforniya'daki dünya yakınındaki cisimleri otomatik olarak takibe alan sistemi tarafından izlenen asteroidin 4,1 km genişliğinde olduğu kaydedildi.NASA bu asteroite 527668 (1998 OR2) kodunu verdi.
Bu büyüklükteki bir cismin dünyaya çarpması halinde dünya üzerinde insan yaşamının devam etmesinin mümkün olmadığını açıklayan bilim insanları, 1 km genişliğindeki bir meteorun bile küresel düzeyde insanlığın sonunu getirebileceğini ifade ediyor.
Saniyede 8,7 km, saatte 31 bin 320 km hızla yol alan meteorun dünyaya en yakın geçişi 29 Nisan'da gerçekleştirecek.
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METEOR DÜŞME OLASILIĞI NEDİR?
NASA'dan yapılan açıklamaya göre 1998 OR2 dünyaya 0.04205 astronomik birim yakınlığında geçecek. 1 astronomik birim Dünya ile Güneş arasındaki 150 milyon km'lik mesafeye tekamül ediyor. Dolayısı ile meteor 6,29 milyon km yakınımızdan geçecek.
Bir başka deyişle meteor Dünya'ya Ay'dan 16 kez daha uzak bir mesafede olacak.
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Uzmanlara göre bu tür objelerin dünyaya her yüzyılda bir çarpma ihtimali 50 binde bir. Rusya'nın Sibirya bölgesinde Tunguska'ya 1908 yılında düşen meteor 40 metre genişliğindeydi ve bir şehri yok edebilecek güçte enerji ortaya çıkarmıştı. İnsanların bulunmadığı bir alana düşen bu meteor bölgede dev bir krater açmış ve kilometreler boyunca çevrede bulunan ağaçları harap etmişti.
65 milyon yıl önce dinozorlar ve neredeyse tüm hayatın sonunu getiren meteor ise 10 km genişliğindeydi.