Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraflar: Fotoğraflar: Reuters/Pixabay/AP/AFP/Ingimage
Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 14:12,
İşte Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri: 2020 sonları olacak
Balkanların Nostradamus'u gözleri görmeyen kahin Baba Vanga'nın 11 Eylül'den Brexit'e kadar iddia ettiği birçok olay gerçekleşmişti. Yeni yıla girmeye çok az bir zaman kala Baba Vanga yeniden gündemde. Baba Vanga'nın 2020 yılı hakkında son tahminleri tutacak mı?
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Gözleri görmeyen Bulgar kahin Baba Vanga'nın şimdiye kadar iddia ettiği birçok olay gerçekleşti...
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11 Eylül'den 2004 yılındaki tsunamiye, Brexit'e kadar birçok kehaneti tutan ünlü kahin Baba Vanga'nın 2020 yılına girmemize çok az kala yeni yıla dair tahminleri ortaya çıktı.
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Balkanların Nostradamus'u olarak tanınan Baba Vanga 23 yıl önce hayatını kaybetmiş olsa da öngörüleri halen birçok kişi tarafından merak ediliyor.
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Baba Vanga'nın 85 yaşında ölmeden hemen önce 2020 yılıyla ilgili tahminler yaptığı söyleniyor.
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Kör kahinin en şaşırtıcı kehaneti ise Rus lider Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yaşamlarının tehlikede olduğu...
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Baba Vanga'nın geçen yıl ortaya çıkan kehanetlerinde Putin ve Trump'ın hayatlarının tehlikede olacağını öğrenmiştik.
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Baba Vanga'ya göre Rusya lider Vladimir Putin, Kremlin içinden bir suikaste hedef olacak.
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ABD başkanı Donald Trump ise onu sağır bırakacak gizemli bir hastalığa yakalanacak ve sonunda beyin tümörü ile boğuşacak.
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Tekrar eden tahminlerindeki bir başka tema da Asya'nın yok olması.
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2004 yılında 230 binden fazla insanı öldüren tsunamiyi bilen Balkanların Nostradamus'u, yeni tsunami dalgalarının da Asya'yı vuracağını söylemişti.
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Bulgar kahin, Rusya'ya ise bir meteor düşeceğini tahmin ediyor.
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Baba Vanga hayran forumlarında düzenli olarak ortaya çıkan "% 85 doğru" ifadesiyle, öngörülerinin tam yerinde olduğunu ortaya koyuyor.
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2020 yılında da aynı derecede kasvetli, daha fazla tsunami ve deprem öngördü.
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Kör kahinin bir diğer ürküten tahmini de, Avrupa'nın ekonomik çöküşü oldu.
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Baba-vanga.com'a göre, bu rakam Bulgaristan Suggestoloji Enstitüsü eski müdürü Profesör Georgi Lozanov tarafından yapılan araştırmadan alındı.
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Geçmiş başarılarına bakıldığında, Bulgar kahinin tipik bir insanın ötesinde öngörü sahibi olduğunun kanıtı olarak işaret ediyor.
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Baba Vanga'nın evrenin sona ereceği tarih hakkında da bir tahmini var.
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Baba Vanga'ya göre evren 5079 yılında yok olacak.
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Gerçek adı Vangeliya Pandeva olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911'de bugün Makedonya topraklarında bulunan Strumitza köyünde dünyaya geldi.
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Ülü kahini Nostradamus gibi, sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak, uluslararası üne kavuştu. Hayattayken kehanetleri Bulgar hükümeti tarafından kaleme alınarak saklanan Baba Vanga'nın söylediklerinin büyük bülümü doğru çıktı.
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Baba Vango Corona virüsü bildi mi?
Baba Vanga'nın Corona virüsü de yıllar önce bildiği iddia edildi. İddialara göre, Baba Vanga ile ölmeden önce tanışma fırsatı bulan Bulgar sporcu Neshka Stefanova Robeva, sosyal medya hesabından şunları söyledi:
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"Baba Vanga, onu yıllar önce ziyaret ettiğimde bana 'Neshka, corona hepimizin üzerinde olacak' demişti. O zaman ne demek istediğini anlamamıştım. Corona kelimesi Bulgarcada koruma anlamına geliyordu. Bütün ülkenin Rusya'nın koruması altında olacağını söylemek istediğini sandım. Şimdi durumu anladım."