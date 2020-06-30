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Hürriyet
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Haber Giriş: 30 Haziran 2020 - 17:32,

2020 YDS ne zaman yapılacak?

2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM'nin yayınladığı takvimine göre sınavın yapılacağı tarihi öğrenmek isteyen vatandaşlar, konu hakkındaki araştırmalarına temmuz ayına gelinmesiyle birlikte hız verdi. Peki, 2020 YDS ne zaman yapılacak?

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2020 YDS sınavının ne zaman yapılacağı, sınava katılacak olan binlerce kişi tarafından merak edilmeye ve sorgulanmaya başlandı. 2020 YDS sınavının ne zaman yapılacağını merak eden adaylar, konu hakkında internette araştırma yapıyor. İşte, 2020 YDS takvimi...

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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) 27.09.2020 tarihinde yapılacak. Sınavın sonuçları ise 23.10.2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/4 (Farsça) Sınavı ile e-YDS 2020/5 (İspanyolca/İtalyanca) Sınavı, 11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde; 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/6 (Yunanca/Bulgarca) Sınavı ile e-YDS 2020/7 (Almanca/Fransızca) Sınavının 18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verildi.

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