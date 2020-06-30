2020 YDS ne zaman yapılacak?

2020 YDS sınavının ne zaman yapılacağı, sınava katılacak olan binlerce kişi tarafından merak edilmeye ve sorgulanmaya başlandı. 2020 YDS sınavının ne zaman yapılacağını merak eden adaylar, konu hakkında internette araştırma yapıyor. İşte, 2020 YDS takvimi...