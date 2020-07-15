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Hürriyet
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Haber Giriş: 15 Temmuz 2020 - 16:22,

2020 YDS ne zaman? ÖSYM YDS takvimi

Yabancı dil puanı almak ve belgelendirmek isteyen vatandaşların katılım sağladığı YDS'nin 2020 etabı için araştırmalar son günlerde yoğunlaştı. YDS'nin ne zaman yapılacağını merak eden adaylar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, 2020 YDS ne zaman?

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ÖSYM'nin dil alanında düzenlediği sınavlardan olan YDS için geri sayım sürüyor. YDS sınavına girerek yabancı dil alanındaki yetkinliklerini belgelendirmek isteyen binlerce kişi, söz konusu sınavın tarihini güncellenen ÖSYM takviminden sorguluyor. İşte, 2020 YDS ÖSYM takvimi...

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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) 27.09.2020 tarihinde yapılacak. Sınavın sonuçları ise 23.10.2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/4 (Farsça) Sınavı ile e-YDS 2020/5 (İspanyolca/İtalyanca) Sınavı, 11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde; 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/6 (Yunanca/Bulgarca) Sınavı ile e-YDS 2020/7 (Almanca/Fransızca) Sınavının 18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verildi.

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