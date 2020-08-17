Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adayların eğitim kariyerlerine devam etmek için katılım sağladığı 2020- ALES/1'in tamamlanmasının ardından şimdi de YDS merak konusu oldu. YDS'nin ne zaman yapılacağını ve sınava kaç gün kaldığını merak eden adaylar sorgulamalarına hız verdi. Peki, 2020 YDS ne zaman? İşte YDS sınav takvimi...
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1
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca 16 Ağustos'ta uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) katılım sağlayan adayların büyük kısmı, yabancı dil puanını belgelemek için YDS'ye de katılım sağlayacak. İşte, konuya dair ayrıntılar...
2
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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) 27.09.2020 tarihinde yapılacak. Sınavın sonuçları ise 23.10.2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.
3
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20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/4 (Farsça) Sınavı ile e-YDS 2020/5 (İspanyolca/İtalyanca) Sınavı, 11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde; 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/6 (Yunanca/Bulgarca) Sınavı ile e-YDS 2020/7 (Almanca/Fransızca) Sınavının 18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verildi.