Gündem Haber Giriş: 17 Ağustos 2020 - 13:02 , 17 Ağustos 2020 - 13:02

2020 YDS ne zaman? İşte YDS sınav takvimi!

Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adayların eğitim kariyerlerine devam etmek için katılım sağladığı 2020- ALES/1'in tamamlanmasının ardından şimdi de YDS merak konusu oldu. YDS'nin ne zaman yapılacağını ve sınava kaç gün kaldığını merak eden adaylar sorgulamalarına hız verdi. Peki, 2020 YDS ne zaman? İşte YDS sınav takvimi...