2020 YDS geç başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? YDS başvuru ekranı
YDS geç başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. 27 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan söz konusu sınavın ek başvuruları 19-20 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak. Başvuru işlemleri ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr internet adresinden aday şifre ve T.C kimlik numarasıyla tamamlanacak. YDS ek başvuru tarihlerinin belli olmasıyla başvuru ücretinin yatırılacağı bankalara gözler çevrildi. Peki, 2020 YDS geç başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak? İşte, YDS başvuru ekranı ve başvuru yapılacak olan bankalar.
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1
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Her yıl binlerce adayın katılım sağladığı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için geri sayım devam ediyor. ÖSYM tarafından organize edilen YDS sınavı ek başvuru ücreti 21 Ağustos tarihi mesai bitimine kadar, YDS kılavuzunda yer alan bankalara yatırılacak. Ödemeler, Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Finansbank’ın tüm şubeleri, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, ING Bank, Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Bankası'na yapılacak. İşte, ayrıntılar.
2020 YDS sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre, sınav ücretinin yatırılacağı bankalar şunlar;
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı(KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı(KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
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Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
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Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (YDS) sınav ücretini yatıracağını, T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini söylemeleri yeterlidir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veyaÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de ücret yatırabilirler.
Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatlice incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa bankadan ayrılmadan önce bu yanlışlığı mutlaka düzelttirmeleri gerekmektedir.Yurt dışından sınava başvuru yapacak adaylar sınav ücretini, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin İnternet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.
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YDS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar sınava başvurularını, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 20 Ağustos 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 20 Ağustos 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yapabileceklerdir.
Sınav başvuruları alınmaya başlandığı zaman aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.