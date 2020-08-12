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Haber Giriş: 12 Ağustos 2020 - 11:08,

2020 yazının ekonomik ve sade gelinleri!

Mayıs-Temmuz arası nikah masasına oturan ünlü isimler gelinlik konusunda hiç abartıya kaçmadı. Hem sade hem de ekonomik modelleri tercih ettiler. Seçtikleri tasarımlar satış rekoru kırdı.

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Arman Bıçakçı ile 27 Temmuz'da nikah masasına oturan Songül Öden'in gelinliği 10 bin TL.

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Didem Balçın ile yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Can Aydın ile evlendi... Balçın nikahta 6 bin TL'lik gelinlik giydi...

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2013 Miss Turkey Güzeli Ezgi Avcı, 3 yıldır birlikte olduğu basketbolcu Nemanja Djurisic ile Bodrum’da evlendi. Avcı, nikahta 3 bin 500 TL'lik gelinlik giydi.

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Ezgi Avcı bu kıyafetine ise 2 bin TL ödedi...

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Oyuncu çift Barış Arduç ve Gupse Özay, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Çift, Çeşme’de nikâh masasına oturdu. Gupse Özay nikah töreninde 3 bin 500 TL'lik elbise giydi...

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