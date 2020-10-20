2020 VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman bitecek? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite burs başvuru ekranı
VGM burs başvuru işlemleri alınmaya devam ederken, öğrencilerin gözü son başvuru tarihine çevrildi. 2020 2021 öğretim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs başvuruları www.vgm.gov.tr adresi üzerinden alınacak. 300.00 TL burs imkanından faydalanacak olan öğrencilerin VGM üniversite burs başvuru formunu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurması gerekiyor. Başvuru şartları arasında ise kamu kurumlarından burs almama koşulu yer alıyor. Peki, 2020 VGM burs başvuruları ne zaman bitecek? İşte, VGM üniversite burs başvuru ekranı ve ayrıntılar.
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VGM ortaöğretim burs başvuruları 1 Ekim-15 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Ortaöğretim burs başvuruları sonrası yükseköğretim VGM burs müraacatları alınmaya başlandı. T.C kimlik numarası, doğum tarihi, anne baba adı ve kimlik seri no bilgileri ile alınan 2020 yükseköğretim VGM burs başvuruları 30 Ekim tarihine kadar gerçekleşecek. Üniversite öğrencilerinin beklediği 2020 VGM burs başvuru işlemleri https://burs.vgm.gov.tr/ adresinden alınacak. İşte, ayrıntılar.
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VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020-2021 Öğretim Yılı Yükseköğrenim Bursu için başvurular 15.10.2020 tarihinde başladı.. Başvuru işlemleri VGM'nin internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacaktır.
2020 - 2021 eğitim öğretim dönemi VGM üniversite burs başvuruları www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurularak alınacak. Yükseköğretim bursu başvuru formunu doldurabilmek için adayların kimlik bilgilerini doldurarak öncelikle forma giriş yapılmaları gerekiyor. Başvuru formuna öğrencilerin T.C kimlik numarası, doğum tarihi, anne baba adı ve kimlik seri no bilgilerini yazması gerekiyor.
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Giriş Ekranında “T.C. Kimlik Numarası”, “Ad”, “Soyad”, Doğum Tarihi”, “Baba Adı”, “KimlikTürü”, “Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Kartı Seri – No” alanları ile “Güvenlik Doğrulama” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesine dair Açıklama Metni” alanları yer almaktadır. Bu alanları doldururken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
1- Bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki ya da varsa kimlikkartındaki bilgiler ile aynı olmalıdır. Aksi takdirde sistem uyarı vererek, yanlış girişyapılan alana sizi yönlendirecektir. Özellikle isim bilgisi girilen alanlarda isimden önce yada sonra boşluk bırakılmamaya dikkat edilmelidir.
2- Giriş Ekranındaki alanların tamamı BÜYÜK HARFLER ile doldurulmalıdır.
3- Doğum Tarihi alanı ggaayyyy, gg.aa.yyyy, gg/aa/yyyy olacak şekilde doldurulabilir.Başvurular için aşağıdaki linkten başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz
VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?
15 Ekim tarihinde başlayan başvurular 30 Ekim 2020 tarihine kadar tamamlanacak. Başvuru sonuçları kurumun internet sitesi üzerinden yayımlanacak.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
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ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.
Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.