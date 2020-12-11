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Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 22:23 | 

2020 VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2020-2021 eğitim dönemi yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Ortaöğrenim burslarına yönelik açıklama kurum tarafından yapıldı. Gözler şimdi de yükseköğrenim bursu sonuçlarına ilişkin açıklamada. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Üniversite ve ortaöğrenim eğitimi alan başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin başvurularını geçtiğimiz günlerde tamamladığı VGM bursu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte, 2020 VGM bursu sonuçlarına dair ayrıntılar...

2KYK SONUÇLARI AÇIKLANDI
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KYK SONUÇLARI AÇIKLANDI

2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs, kredi başvuru sonuçları açıklandı.Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs, kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

3SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacak.

Başvuru sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyurular yine internet sitesi üzerinden yapılacak.

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Yükseöğrenim burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yılki açıklama tarihi baz alındığında, sonuçların yeni yıldan sonra açıklanacağı tahmin ediliyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre değerlendirme işlemi devam ediyor. Sonuçlara ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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