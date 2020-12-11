2020 VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacak.



Başvuru sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyurular yine internet sitesi üzerinden yapılacak.



