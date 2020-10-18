2020 VGM burs başvuru ekranı: VGM üniversite burs başvuruları ne zaman bitecek? İşte başvuru şartları ve son tarih
VGM yükseköğretim burs başvuru ekranı, başvuru işlemlerinin açılmasının ardından erişime açıldı. 2020-2021 Öğretim Yılı Yükseköğrenim Bursu için 15 Ekim Perşembe günü başlayan başvurular, www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurularak tamamlanacak. Başvuru şartlarını karşılayan öğrencilere aylık 300,00 TL burs imkanı sağlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite burs başvuruları devam ederken, gözler VGM burs başvurularının son gününe çevrildi. Peki, VGM burs üniversite başvurusu ne zaman bitecek? İşte, VGM burs başvuru ekranı ve son başvuru tarihiyle ilgili ayrıntılar.
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VGM üniversite burs başvuruları, ortaöğrenim burs başvurusunun sona ermesinin ardından başladı. Her yıl binlerce önlisans ve lisans öğrencisinin faydalandığı 2020 VGM burs başvuru şartları VGM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandı. T.C kimlik numarası, doğum tarihi, anne baba adı ve kimlik seri no bilgileri ile alınan 2020 yükseköğretim VGM burs başvuruları için, KYK bursu alan öğrencilerin başvurudan faydalanamayacağı önem arz ediyor. Başvuru işlemleri ise 30 Ekim'e kadar tamamlanacak İşte, detaylar.
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VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020-2021 Öğretim Yılı Yükseköğrenim Bursu için başvurular 15.10.2020 tarihinde başladı.. Başvuru işlemleri VGM'nin internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacaktır.
2020 - 2021 eğitim öğretim dönemi VGM üniversite burs başvuruları www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurularak alınacak. Yükseköğretim bursu başvuru formunu doldurabilmek için adayların kimlik bilgilerini doldurarak öncelikle forma giriş yapılmaları gerekiyor. Başvuru formuna öğrencilerin T.C kimlik numarası, doğum tarihi, anne baba adı ve kimlik seri no bilgilerini yazması gerekiyor.
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Giriş Ekranında “T.C. Kimlik Numarası”, “Ad”, “Soyad”, Doğum Tarihi”, “Baba Adı”, “KimlikTürü”, “Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Kartı Seri – No” alanları ile “Güvenlik Doğrulama” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesine dair Açıklama Metni” alanları yer almaktadır. Bu alanları doldururken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
1- Bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki ya da varsa kimlikkartındaki bilgiler ile aynı olmalıdır. Aksi takdirde sistem uyarı vererek, yanlış girişyapılan alana sizi yönlendirecektir. Özellikle isim bilgisi girilen alanlarda isimden önce yada sonra boşluk bırakılmamaya dikkat edilmelidir.
2- Giriş Ekranındaki alanların tamamı BÜYÜK HARFLER ile doldurulmalıdır.
3- Doğum Tarihi alanı ggaayyyy, gg.aa.yyyy, gg/aa/yyyy olacak şekilde doldurulabilir.Başvurular için aşağıdaki linkten başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz
VGM YÜKSEKÖĞRETİM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?
15 Ekim tarihinde başlayan başvurular 30 Ekim 2020 tarihine kadar tamamlanacak. Başvuru sonuçları kurumun internet sitesi üzerinden yayımlanacak.
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BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
VGM burs başvuru koşullarıyla ilgili ayrıntılar Vakıflar genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden açıklandı. Açıklamada, "Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları”, KYK’nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır." ifadesi yer aldı.
Dolayısıyla başvuru sonuçları KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından ilan edilecek. Geçtiğimiz yıl yükseköğrenim burs başvuru sonuçlar 2 Ocak’ta açıklanmıştı.
Konuyla ilgili gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.
Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.