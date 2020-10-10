2020 ve 2021 KYK burs başvurusu ne zaman? KYK'nın burs ve kredi başvuruları bekleniyor!
KYK burs başvurusu, her yıl olduğu gibi bu yılda online olarak kabul edilecek. Üniversite öğrencilerinin maddi durumlarını belgelendireceği burs başvuru sürecinin ardından KYK, öğrenim kredisi ya da karşılıksız burs tahsisi için kararını verecek. Geçtiğimiz yıllarda Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre çalışan öğrencilerin öğrenim kredileri ise artık kesilmeyecek. Peki, 2020 KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?
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1
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Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için verilen KYK bursları için nefesler tutuldu. Kredi ve Burs imkanından faydalanmak isteyen öğrencilerin merakla beklediği KYK başvuru işlemi, 2020-2021 eğitim yılının açılmasının üzerinden belirli bir süre geçmesiyle birlikte sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. İşte, 2020 KYK bursları hakkında son gelişmeler...
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KİMLERE BURS VERİLECEK?
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
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ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK KİŞİLER KİMLER?
KYK'ya burs başvurusu yapan bazı kişilerin diğer vatandaşlara göre önceliği bulunuyor. İşte, burs almada önceliği olan kişiler;
Şehit, gazi çocukları, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular ilgili belgeleri ibraz ettikleri takdirde KYK bursundan öncelikli olarak faydalanacak.
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BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam eden burs başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edildi. YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini bildirdi.
Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.