2020 uzman erbaş alımı ne zaman? İşte uzman erbaş alımı başvuru şartları

BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Geçtiğimiz yıllarda yapılan uzman erbaş alımlarında başvuru şartları şöyle olmuştu;



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,



Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir.



Uzman onbaşı adayları için en az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak)



Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak



Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,



Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (22 Şubat 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),



Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak,



Müracat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla (01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla) yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar),



Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,



Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak



Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak,



