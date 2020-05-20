2020 Üniversite sınavı ne zaman? TYT ve AYT ne zaman yapılacak?
Yüz binlerce lise son sınıf öğrencisi ve mezunları yakından ilgilendiren 2020 YKS için geri sayım sürüyor. Başvurularını tamamlayarak beklemeye başlayan ve çalışmalarına aralıksız devam eden üniversiteli adayları, YKS'nin 2020 etabının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, 2020 Üniversite sınavı ne zaman? TYT ve AYT ne zaman yapılacak?
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanan YKS'de bu yıl yine yüz binlerce aday ter dökecek. Hayalini kurdukları lisans ve önlisans bölümlerinde eğitim alabilmek için YKS'ye katılım sağlayacak adaylar, haziran ayına kısa bir süre kala sınav tarihi araştırmalarına hız verdi. İşte, 2020 YKS sınav takvimi...
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumu olan TYT 27 Haziran’da yapılacak. Sınav saat 10:15’te başlayacak.
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AYT 28 Haziran’da saat 10:15’te yapılacak.
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YKS’nin 3. Oturumu olan YDT 28 Haziran’da 15:45’te gerçekleştirilecek.
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) her oturumunda ve Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda (MSÜ) adaylara sınav binası girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtılacağını, isteyen adayların kendilerinin de yanlarında dezenfektan ve kolonya getirebileceklerini bildirdi.
Aygün, Twitter'dan koronavirüs önlemleri kapsamında sınavlarda uygulanacak kararlara ilişkin açıklama yaptı.
27-28 Haziran'da 3 oturum olarak uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ve 14 Haziran'daki Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için gerekli tüm önlemleri aldıklarını bildiren Aygün, şu bilgileri paylaştı:
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"YKS'nin her oturumunda ve MSÜ'de adaylarımıza sınav binası girişlerinde görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar kendileri de dezenfektan ve/veya kolonyayı yanlarında getirebilecekler. Sınav görevlilerimize de maske ve dezenfektan dağıtılacak. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar sınav binalarına girerken, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek. Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacak. Yeni sınav uygulama süreçleriyle ilgili olarak sınav görevlilerimize gerekli bilgilendirmeler yapılacak."