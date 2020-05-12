2020 üniversite sınavı ne zaman? TYT ve AYT ne zaman yapılacak?
Üniversiteye girişte uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2020'de ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Yoğun tempo ile YKS'ye hazırlanan üniversiteli adayları, bir yandan da 2020 YKS'nin düzenleneceği tarihi öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere korona virüs salgını YKS tarihlerinde de bir takım gelişmeler yaşatmıştı. Peki, TYT ve AYT ne zaman yapılacak? 2020 YKS ne zaman?
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2020 YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarının yapılacağı tarih, üniversiteye girmek isteyen gençlerin merak ettiği ve araştırdığı konu olarak dikkat çekiyor. 2020 YKS'ye katılım sağlayacak adaylar, haziran ayına kısa bir süre kala, 2020 YKS tarihi hakkında araştırmalarına hız verdi. İşte, '2020 üniversite sınavı ne zaman?' sorusunun yanıtı...
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumu olan TYT 27 Haziran’da yapılacak. Sınav saat 10:15’te başlayacak.
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AYT 28 Haziran’da saat 10:15’te yapılacak.
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YKS’nin 3. Oturumu olan YDT 28 Haziran’da 15:45’te gerçekleştirilecek.
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ÖSYM BAŞKANI AYGÜN ALINAN ÖNLEMLERİ ANLATTI
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) her oturumunda ve Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda (MSÜ) adaylara sınav binası girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtılacağını, isteyen adayların kendilerinin de yanlarında dezenfektan ve kolonya getirebileceklerini bildirdi.
Aygün, Twitter'dan koronavirüs önlemleri kapsamında sınavlarda uygulanacak kararlara ilişkin açıklama yaptı.
27-28 Haziran'da 3 oturum olarak uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ve 14 Haziran'daki Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için gerekli tüm önlemleri aldıklarını bildiren Aygün, şu bilgileri paylaştı:
"YKS'nin her oturumunda ve MSÜ'de adaylarımıza sınav binası girişlerinde görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar kendileri de dezenfektan ve/veya kolonyayı yanlarında getirebilecekler. Sınav görevlilerimize de maske ve dezenfektan dağıtılacak. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar sınav binalarına girerken, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek. Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacak. Yeni sınav uygulama süreçleriyle ilgili olarak sınav görevlilerimize gerekli bilgilendirmeler yapılacak."