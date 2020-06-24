2020 üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 2,5 milyona yakın öğrenci şimdiden sonuç açıklanma tarihine odaklandı. 2020-2021 eğitim döneminde lisans ya da önlisans programlarına kayıt yaptırmak isteyen binlerce kişi, henüz sınava girmeden sonuç tarihini sorguluyor. Peki, 2020 üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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1
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı, planlandığı şekilde 27 ve 28 Haziran'da yapılacak. 2020 YKS'ye katılım sağlayacak adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından aldıkları puan kapsamında tercih işlemleri yaparak üniversitelere yerleşecek. İşte, 2020 YKS sonuç tarihi hakkında ayrıntılar...
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YKS OTURUM TARİHLERİ
YKS'nin Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'te tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'te tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'te tamamlanacak.
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2020 YKS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde 3 oturum olarak tamamlanacak.
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ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre bu sınavların sonucu 28 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.
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Konuya dair ÖSYM ya da yetkililerden açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.