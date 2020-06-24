Gündem Haber Giriş: 24 Haziran 2020 - 12:04 , 24 Haziran 2020 - 12:04

2020 üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek 2,5 milyona yakın öğrenci şimdiden sonuç açıklanma tarihine odaklandı. 2020-2021 eğitim döneminde lisans ya da önlisans programlarına kayıt yaptırmak isteyen binlerce kişi, henüz sınava girmeden sonuç tarihini sorguluyor. Peki, 2020 üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?