2020 üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler
Tercih sonuçlarını bekleyen üniversite adayları bir yandan da kayıt süreciyle ilgili detayları araştırıyor. Belirlenen takvim doğrultusunda üniversite kayıtlarını gerçekleştirecek olan adaylar, hem tarih hem de kayıt için gerekli belgeleri öğrenmeye çalışıyor. Peki, 2020 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler hangileri?
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1
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Üniversite kayıtları için sayılı gün kaldı. Üniversite kayıtları için sayılı gün kaldı. Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katılım gösterdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın oturumları TYT’den 150, AYT ve YDT’den de 170 olan baraj puanını geçen öğrenciler YKS tercih işlemlerini tamamlamıştı. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların kayıt telaşı başlayacak. Kayıt hakkı kazanan, yani herhangi bir üniversiteye yerleşen adayların, kayıt süresi içerisinde belirtilen belgeleri tamamayarak ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.
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ÜNİVERSİTE KAYIT TAKVİMİ
ÖSYM’nin takvimine göre, 2020 üniversite kayıtları 31 Ağustos’ta başlayacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020tarihleri arasında yapılacaktır.
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KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
2) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
3) Üniversitemiz programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır
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4) Adayın ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı.
5) Nüfus cüzdan fotokopisi.
6)6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
7) Varsakatkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu) a) Elektronik kayıt (E-Kayıt) yapacak olan adaylardın ikinci öğretim programlarına yerleşen adaylar Türk Ekonomi Bankası (TEB)’nın tüm şubelerinden öğrenci numaralarını bildirerek öğrenim ücretlerini yatırabilirler.
8)Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)
9) Üniversitemiz Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun aşağıdaki programlarına yerleşen adayların, -“İlk ve Acil Yardım” programına alınacak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.