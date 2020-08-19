2020 üniversite kayıtları ne zaman? ÖSYM tarih verdi!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihleriyle ilgili süreç 14 Ağustos'ta sona erdi. Sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekleyen yüz binlerce genç, bir yandan da üniversite kayıt tarihleri hakkında araştırmalarına hız verdi. Peki, 2020 üniversite kayıtları ne zaman?
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YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri için belirlenen tarih araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020 kayıt tarihlerine odaklanan üniversiteli adayları, YÖK ve ÖSYM gibi kurumlardan gelecek açıklamalara odaklandı. İşte, 2020 üniversite kayıtları hakkında ayrıntılar...
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Pandemi nedeniyle geçtiğimiz dönem uzaktan eğitim gören üniversite öğrencileri, lisans ve önlisans kayıtlarını tamamlayarak 1 Ekim'den sonra yeni döneme başlayacak.
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ÜNİVERSİTE KAYIT TAKVİMİ
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.
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Konuyla ilgili açıklamalar geldiği takdirde detaylara haberimizde yer vereceğiz.