2020 üniversite kayıtları ne zaman? ÖSYM tarih verdi!

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri için belirlenen tarih araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020 kayıt tarihlerine odaklanan üniversiteli adayları, YÖK ve ÖSYM gibi kurumlardan gelecek açıklamalara odaklandı. İşte, 2020 üniversite kayıtları hakkında ayrıntılar...