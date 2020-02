2020 TOKİ kura çekilişleri ne zaman hangi tarihte yapılacak? İl il TOKİ sosyal konut projesi kura çekim tarihi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 81 ilde yapacağı sosyal konutlar için heyecanla beklenen kura tarihleri belli oldu. Her il için farklı zaman diliminde yapılacak kuraların ilki kısa süre sonra İzmir için çekilecek ve diğer illerin kura çekimi Haziran ayının sonun kadar tamamlanacak. Gözler şimdi il il TOKİ sosyal konut kura çekim tarihinde. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte, TOKİ 2020 kura çekimi hakkında ayrıntılı bilgiler...



TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ AÇIKLANDI



