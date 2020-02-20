2020 TOKİ kura çekilişleri ne zaman hangi tarihte yapılacak? İl il TOKİ sosyal konut projesi kura çekim tarihi
1 milyon 211 bin 514 kişinin başvurularını yaptığı TOKİ kura çekiminde sonuç tarihi gündemde yer almaya devam ediyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında düzenlenecek olan kura çekilişinde her ilin takvimi yapılan duyuruyla belli oldu. Özellikle İstanbul Arnavutköy, Tuzla ve Ankara kura çekim tarihleri merakla araştırılıyor. Peki, 2020 TOKİ kura çekilişleri ne zaman hangi tarihte yapılacak? işte, il il TOKİ sosyal konut projesi kura çekim tarihi ve TOKİ kura takvimi hakkında ayrıntılar.
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 81 ilde yapacağı sosyal konutlar için heyecanla beklenen kura tarihleri belli oldu. Her il için farklı zaman diliminde yapılacak kuraların ilki kısa süre sonra İzmir için çekilecek ve diğer illerin kura çekimi Haziran ayının sonun kadar tamamlanacak. Gözler şimdi il il TOKİ sosyal konut kura çekim tarihinde. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte, TOKİ 2020 kura çekimi hakkında ayrıntılı bilgiler...
Toplam 1 milyon 211 bin 518 kişiyi ilgilendiren TOKİ çekiliş tarihi 18 Şubat tarihinde açıklandı. TOKİ.gov.tr üzerinden yapılan açıklamaya göre 24 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan İzmir kura çekilişi, bu tarihin ardından 30 Haziran'a kadar aralıklı olarak yapılacak. Peki, TOKİ kura sonuçları isim listesi nereden ve ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ kura çekilişi kapsamında TC ile kura sonuçları sorgulama süreci ve detaylı bilgiler
TOKİ, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut için kura tarihlerini duyurdu. Proje kapsamında, TOKİ tarafından her ilde ayrı ayrı kura çekimi yapılacak. Proje ile 100 bin dar gelirli aile, kira öder gibi yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olacak. TOKİ tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde ilk kura çekimi, 24 Şubat'ta İzmir için yapılacak.
TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ AÇIKLANDI
30 Haziran'a kadar devam edeceği açıklanan TOKİ kura çekilişi için tarih detayları açıklandı. Her ilde yapılacak olan TOKİ 100 bin sosyal konut için kura çekilişi sonrasında detaylar, TOKİ.gov.tr üzerinden açıklanacak. 50 projede yeterli sayıda başvuru olmadığı için kura çekilişi yapılmayacağını ifade eden TOKİ, buralarda inşa edilen konutları doğrudan satış yöntemiyle teslim edecek.
81 ilde gerçekleştirilen 100 bin sosyal konut için TOKi 2020 kura çekiliş tarihi açıklandı. Buna göre, İstanbul'da 16 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekilişi, Mega Kent'te 18 ve 20 Mart tarihinde devam edecek. Ankara'daki kura çekilişi ise 6 Mart tarihinde başlayacak. TOKİ kura çekiliş tarihleri hakkında detaylar, TOKİ.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek.
İşte, diğer illerin TOKİ kura çekilişi hakkında detaylı bilgiler
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TOKİ İzmir dışındaki iller için detayları açıkladı. Buna göre;
100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Kura çekimi, Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart'ta yapılacak.
Ankara'da 7 projede talep toplanan 4 bin konut için de kura çekilecek. 18 bin 38 kişinin başvuru yaptığı 7 projenin kuraları, martın ikinci haftası yapılacak. İlk kura Sincan'daki 2 bin 300 konut için 6 Mart'ta olacak.
Öte yandan, 25 bin 255 başvurunun yapıldığı Bursa Yıldırım Projesi'nin 9 Mart, 47 bin 931 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şahinbey Projesi'nin 30 Mart'ta kura törenleri gerçekleştirilecek.
Diyarbakır Yenişehir Projesi 2 Nisan, Batman Merkez Projesi 3 Nisan, Adana Sarıçam Projesi 27 Mart, Trabzon Merkez Projesi 7 Mayıs, Konya Selçuklu Projesi 5 Mart, Sakarya Adapazarı Projesi 10 Mart, Kocaeli İzmit Projesi 11 Mart, Antalya Merkez Projesi 25 Mart, Şanlıurfa Eyyübüye ve Karaköprü Projeleri 1 Nisan, Van Erciş Projesi 9 Nisan, Elazığ Projeleri 14 Nisan, Malatya Projeleri 15-16 Nisan, Samsun İlkadım ve Canik projeleri 30 Nisan, Edirne Lalapaşa ve Merkez projeleri 7 Mayıs, Erzurum Merkez Projesi 18 Mayıs, Manisa Köprübaşı, Akhisar ve Salihli projeleri 19 Haziran, Ordu projeleri 27-28 Mayıs, Konya Ereğli ve Beyşehir projeleri 30 Haziran.
1. İl/İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuranlar için 3 (üç ) yıl),
2. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç olmak üzere diğer 3 kategoriden hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar, İl/İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü’nden başvuru sahibinin kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belge
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BİR KİŞİ BİRDEN FAZLA TOKİ KONUTU ALABİLİR Mİ?
Proje bazında kurulan komisyonca takdir edilen arsa ve bina değerinin TOKİ tarafından belirlenecek konut fiyatından yüksek çıkması durumunda, bu hak sahiplerine tespit edilen değere denk gelecek sayıda konut verilebilmesi için gerekli düzenleme İdarece yapılmaktadır.
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TOKİ'DEN KİMLER KONUT ALABİLİR?
TOKİ’den konut edinmenin ön koşulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. İdarenin önceliği, “mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olma imkanı bulunmayan” yoksul, alt, dar ve orta gelir gruplarına yönelik konut üretmektir. TOKİ’nin ürettiği konutlar vatandaşlara maliyet fiyatına, kira öder gibi küçük taksitlerle ve uzun vadeli olarak satılmaktadır. Bu nedenle, konutlara başvuru ve ödeme koşulları gelir düzeylerine göre farklılıklar içermektedir. TOKİ ayrıca, kaynak yaratmak amacıyla özel sektörle işbirliği ile yüksek gelir düzeyine yönelik prestij projeleri de sürdürmektedir. Bu projelerin amacı, kamu yararını gözeterek mümkün olan azami geliri elde etmektir.
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TOKİ KONUTLARININ TESLİM SÜRECİ NE KADAR?
TOKİ konutlarının teslim süresi projeye göre 14 ay ile 30 ay arasında değişmektedir.
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TOKİ EVLERİNDE NELER OLACAK?
√ Projelendirme öncesinde inşaatın yapılacağı arazide gerekli jeolojik ve jeoteknik etütler yapılmakta, elde edilen verilere göre deprem riski de göz önüne alınarak uygun temel tipi ve taşıyıcı sistem belirlenmektedir √ İnşaatlarda maksimum kalite ve emniyet ön planda tutulmak ta, bu doğrultuda tüm inşaatlarda hazır beton kullanılmaktadır. √ Konutlarda, ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyan su ve ısı yalıtımı yapılmaktadır. √ İnşaatların her aşaması, TOKİ teknik personeli ve müşavir firmalar tarafından sıkı denetime tabi tutularak gerekli testler ve kontroller yapılmaktadır. √ Konutlar, sosyal donatısı ve yeşil çevresi ile birlikte vatandaşa sunulmaktadır. √ TOKİ; kaba ve ince inşaatı tamamen bitirilmiş; yer kaplamasından duvar kaplamasına, mutfak dolaplarından evyesine, klozetinden armatürlerine dek komple tamamlanmış, vatandaşın anahtar tesliminin ardından herhangi bir tadilat yapmaksızın eşyasını taşıyarak oturabileceği durumda konutları teslim etmektedir.
Konut hakkı ve konut belirleme kurası birlikte yapılmaktadır. Ancak başvuruların konut sayısından fazla olmaması halinde kuraya gidilmemekte, konut seçim hakkı, başvuru sırasına göre kullandırılmaktadır.
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TOKİ İNŞAATLARI DENETLİYOR MU?
TOKİ, kendi ürettiği konutlarda olduğu gibi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Projeleri’nde de denetimi, kendi teknik personeli ve\veya müşavir firmalar aracılığıyla yapmaktadır.
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TAKSİT ARTIŞLARI NASIL HESAPLANACAK?
Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılmaktadır. İlk dönemsel artış, satış duyurularında İdare tarafından ilan edilmektedir.