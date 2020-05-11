2020 Sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman? Sözleşmeli öğretmen atama takvimi kadro dağılımı ve kontenjan listesi
Haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmen atamasında başvuru şartları kontenjan listesi ve atama takvimi MEB tarafından açıklandı. Bu yıl online alınacak olan 19.910 sözleşmeli öğretmen başvuruları //personel.meb.gov.tr üzerinden tamamlanacak. 2020 sözleşmeli öğretmen kontenjan bilgileri ve branş listesine göre, 2.831 kontenjanla en çok alım sınıf öğretmenliği kadrosundan yapılacak. Sözlü sınav tarihleri ise 6-25 Temmuz arasında yapılacak. Peki, 2020 Sözleşmeli öğretmen başvuru tarihleri ne zaman, başvurular nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmen kontenjan sayısı taban puanları nasıl? İşte, sözleşmeli öğretmen atama takvimi, branş kadro dağılımı ve kontenjan listesi...
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MEB sözleşmeli öğretmen kadro, branş dağımı listesi ve başvuru sözlü sınav tarihleri belli oldu. Elektronik ortamda gerçekleşecek olan 2020 sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları, ilkatama.meb.gov.tr adresinde sözleşmeli öğretmen başvuru formu bilgileri doldurularak gerçekleşek. İşte, MEB 2020 sözleşmeli öğretmen atama takvimi ve kadro branş sayısı bilgileri hakkında ayrıntılı bilgiler...
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NE ZAMAN?
MEB, haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini //personel.meb.gov.tr internet adresinden yayımladı. Yayınlanan takvime göre, MEB, sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alacak, sözlü sınavı 6-25 Temmuz'da yapacak.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
ilkatama.meb.gov.tr adresine kişisel e devlet kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapınız. Başvuracağınız alanı, mezuniyet bilgilerinizi ve formasyon eğitiminizin olup olmadığı bilgisini sisteme girin. Sisteme resminizi ekleyin başvurusu formunu eksiksiz doldurun. Başvurunuzu kaydedin. Başvuru formunuzun çıktısını alarak muhafaza edin.
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri
feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.
Atama tercihleri 31 Ağustos-04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak, atama sonuçları ise 8 Eylül tarihinde sonuçlanacak.