2020 Sevgililer Günü mesajları - Kısa ve öz Sevgililer Günü mesajları ile 14 Şubat'ı kutlayın

Hayatımın aşkına... Ben dünyadaki en şanslı insanım çünkü sana sahibim!



Her aşk şarkısı seninle ilgili. Nice Sevgililer Günlerine



Hayatıma bu kadar çok sevgi, neşe ve macera getirdiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum.



Her mevsim boyunca, her zaman... Seni seviyorum. Mutlu sevgililer günü.



Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!