2020 Ramazan ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak?
İslam alemi, 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişini yine heyecanla bekliyor. İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan manevi yenilenme ve arınma mevsimi üç aylar, 25 Şubat 2020 tarihi itibariyle başladı. Üç ayların başlamasıyla birlikte gözler Ramazan ve ilk oruç tarihine çevrildi. Peki, 2020 Ramazan ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen mübarek üç aylara giriş yapıldı. Recep ayı ile başlayıp Şaban ayıyla devam edecek olan üç aylar, Ramazan ile uğurlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre 2020 yılında ramazan ayı bu yıl nisan ayında idrak edilecek. Peki, 2020 Ramazan ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak?
2
2020 RAMAZAN NE ZAMAN?
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 23 Nisan’ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak. Ramazan ayının ardından 24 Mayıs’ta ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek.
Arife: 23 Mayıs 2020 Cumartesi
Ramazan Bayramı'nın 1. günü: 24 Mayıs 2020 Pazar
Ramazan Bayramı'nın 2. günü: 25 Mayıs 2020 Pazartesi
Ramazan Bayramı'nın 3. günü: 26 Mayıs 2020 Salı
3
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”
4
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır.
Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.