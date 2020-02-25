Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen mübarek üç aylara giriş yapıldı. Recep ayı ile başlayıp Şaban ayıyla devam edecek olan üç aylar, Ramazan ile uğurlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre 2020 yılında ramazan ayı bu yıl nisan ayında idrak edilecek. Peki, 2020 Ramazan ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak?