2020 Ramazan İmsakiyesi: Tunceli’de sahur ve iftar vakti saat kaçta?
Tunceli imsak, sahur ve iftar vaktinin kaçta olduğu araştırılıyor. Tunceli’de sahur ve iftar vakti saat kaçta? Birlik ve beraberliğin arttığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği on bir ayın sultanı ramazan ayı başlıyor. 23 Nisan’da ilk teravih namazının kılınmasının ardından sahura kalkacak olan Müslümanlar ilk oruçlarını 24 Nisan’da tutacaklar. İşte Diyanet Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar saatleri…
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Tunceli sahur ve iftar vakti 2020 yılında da araştırılan konular arasında bulunuyor. Ramazan İmsakiyesi içerisinde imsak, iftar ve teravih namazı saatleri yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Müslümanlar oruçlarına başlayacaklar ve daha sonra iftarlarını yapacaklar. Peki Tunceli iftar ve sahur saati kaçta?
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TUNCELİ’DE İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?
Tunceli’de ilk sahur 03:54’de, ilk iftar 19:15’de olacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, 6 Mayıs Pazartesi günü ramazan ayının başlayacağını ve 29 gün süreceğini belirterek, Türkiye genelinde ramazanın birinci günü ilk imsakın Ardahan ve Iğdır'da saat 03.13'te yaşanacağını, ilk iftarın ise saat 19.06'da Hakkari'de açılacağını söyledi. Ramazanın ilk günü son imsakın Muğla ve İzmir'de 04.28'de başlayacağını ve son iftarın saat 20.23'te Edirne'de açılacağını kaydeden İşlek, "Buna göre ramazanın birinci günü için Sinoplu vatandaşlar 16 saat 10 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay ise 15 saat 33 dakikayla en kısa orucu tutacak." diye konuştu. İşlek, ramazanın son günü ise ilk imsakın yine Ardahan'da 02.35'te, son imsakın Muğla'da 03.57'de başlayacağını, ilk iftarın Hakkari'de 19.28'de, son iftarın ise Edirne'de 20.50'de yapılacağını aktararak şunları kaydetti: "Ramazanın son günü Sinop'ta 17 saat 18 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 24 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya üzerinde baktığımız zaman ise ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 29 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 18 saat 57 oruç tutulacak."