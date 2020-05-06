2020 Ramazan ayında iki haftayı geride bırakan milyonlarca vatandaş, oruç ibadetlerini en son hangi gün gerçekleştireceklerini ve Ramazan Bayramı'nın ne zaman idrak edileceğini merak ediyor. Bu yıl mübarek Ramazan ayı, 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece başlamıştı. Peki, orucun bitmesine kaç gün kaldı? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimi olan Ramazan ayı devam ediyor. Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ihya edildiği, Hicri takvimde 9. ay olan ve İslam dininin inancına göre kutsal sayılan Ramazan ayının sonuna yaklaşılmasıyla 2020 Ramazan Bayramına yönelik de araştırmalar başladı. İşte, 2020 Ramazan Bayramı hakkında merak edilenler...
2
Abone Ol
Ramazan Bayramı'na erişecek vatandaşlar bayramın başlayacağı tarihin yanı sıra bayram tatilinin kaç gün olduğunu da sorguluyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
3
Abone Ol
24 Nisan’da başlayan ramazan ayı 2020 yılında mayıs ayında sona erecek. Müslümanlar son orucu arefe günü olan 23 Mayıs’ta tutacaklar.
4
Abone Ol
2020 Ramazan Bayramı’nın ilk günü 24 Mayıs 2020 Pazar günü olacak. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 25 Mayıs 2020 Pazartesi ve 26 Mayıs 2020 Salı günleri de devam edecek. 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü ise Ramazan Bayramı arifesi olacak. Cumartesi gününün de eklenmesiyle birlikte 2020 Ramazan Bayramı tatili toplamda 4 gün olacak.
5
Abone Ol
BAYRAM GÜNLERİNDE ORUÇ TUTULUR MU?
Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336).
6
Abone Ol
Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir.
Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).