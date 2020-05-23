En güzel kısa uzun ve güzel dilekli bayram mesajları... 2020 Ramazan Bayramı mesajlarında resimli ve sözlü seçenekler
2020'de 30 gün süren Ramazan ayının bitmesiyle birlikte Ramazan Bayramı'na erişen milyonlarca Müslüman, bayram coşkusunu sevdiklerine mesaj göndererek yaşıyor. Son oruçlarını tutarak bugünün manevi hazzını yaşayan vatandaşlar, bir yandan da Ramazan Bayramı atmosferini sevdikleri ile birlikte yaşamak ve dijital ortamlarda paylaşmak adına, bayram mesajı sorgulamalarına hız verdi. Bayram mesajları, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bayram namazı öncesi sevdiklerine, uzaktaki akrabalarına ve yakın çevresine 'Hayırlı Bayramlar' temennilerini iletmek isteyen vatandaşlar, bayram mesajlarında en güzel ve anlamlı seçenekleri sorgulamaya başladı. Biz de sizler için 2020 Ramazan Bayramı mesajlarını bir araya getirdik. İşte, en güzel kısa uzun ve güzel dilekli bayram mesajları....
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On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı ramazanın son iftarı yapıldı ve bayram için geri sayım başladı. 24,25 ve 26 Mayıs'ta üç gün boyunca Ramazan Bayramı'nı idrak edecek milyonlarca Müslüman, şimdiden bayram heyecanını ve manevi hazzını yaşamak adına bayram mesajı araştırmalarına hız verdi. Ramazan Bayramı'nın anlam ve önemine işaret eden bayram mesajları, günün en çok araştırılan konularından oldu. Sosyal medya hesapları ya da SMS olarak Ramazan Bayramı mesajı göndermek isteyen vatandaşlar, en özel ve farklı bayram mesajı seçeneklerini sorguluyor. Sosyal medya uygulamaları ve SMS aracılığıyla Ramazan Bayramı'nın manevi atmosferini paylaşmak isteyen pek çok vatandaş, arefe günü akşam saatlerinden itibaren resimli ve sözlü bayram mesajı araştırmalarına hız verdi. İşte, 2020 Ramazan Bayramı mesajlarında resimli alternatifler...
Ramazan Bayramı İslam coğrafyasında heyecanla bekleniyordu, o kutlu gün geldi çattı. Vatandaşlar özellikle, bayram mesajlarında kısa, farklı ve anlamlı seçenekleri bulmak istiyor. Sevdiklerinize ve sizin için değerli olan kişilere yollayabileceğiniz en güzel, kısa ve anlamlı Ramazan Bayramı mesajlarını bir araya getirdik. İşte, Ramazan Bayramı tebriklerinde kullanabileceğiniz en özel bayram mesajı seçenekleri...
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Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temmeni ediyorum. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.
Cenabı hak tuttuğumuz oruçları, yaptığımız hayırları kabul etsin. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.
Bayramın sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, mübarek Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum.
Tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Ramazan Bayramı'nın tüm bereketiyle yüreklere mutluluk ve manevi coşkular getirmesini dilerim.
Ramazan Bayramı'nın sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıkacağı, nefsani duygularımızı bir nebze olsun terbiye etmeye güzel bir vesile olmasını dilerim.
Bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim.
Ramazan Bayramı’nın bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.
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Küslerin barıştığı, ayrı düşenlerin kavuştuğu, safların sıklaştığı, umutların tazelendiği, yüreklerin heyecanla çarptığı bir bayrama daha ulaştık. Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun.
Bayram demek, barış ve kardeşlik demektir. Bayram demek, hatırlama, hatırlanma, heyecan ve huzur demektir. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.
Sevgi ve saygının daha da güçlendiği, hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiği, aile ve milletimizin birleştirici özel günlerinden Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun.
Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyor; yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum...
Milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği müstesna günlerden olan Ramazan Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun.
Yüce dinimizin bizlere en güzel hediyelerinden biri olan Ramazan Bayramına ulaşmanın emsalsiz huzur ve sevincini yaşıyoruz. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun…
Ramazan Bayramı'nın başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini diliyorum. İyi bayramlar...
“Bayram günleri, maddi ve manevi dayanışmanın; sevgi, saygı, hoşgörü ve barışın da doruğa ulaştığı günler olsun. Bayram’ınız mübarek olsun.
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Özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan bayramlar, sevgi ve hoşgörü duygularını güçlendirerek, sevinç ve mutluluğu yaşadığımız özel günlerdir. Sizin ve ailenizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum.
Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.
Bayramlar; dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.
Ramazan Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.
Bayram, dost, akraba ve büyüklerimizin ziyaret edildiği, hastaların, kimsesizlerin, yetimlerin ve muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı günlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.
Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren Ramazan Bayramı hayırlara vesile olsun.
Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Ramazan Bayramı kutlu olsun.
Rahmet deryasında gönüllerin sevgiye ve dostluğa dönüştüğü Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun.
Ramazan Bayramı’nın size ve ailenize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum.
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Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramı’nın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle..
Ramazan Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun.
Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak “merhabadır” bayramlar.