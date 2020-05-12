2020 Ramazan Bayramı arefesi ne zaman?

On bir ayın sultanı ramazan, tüm yurtta oruç ve ibadetlerle idrak edilirken arefe tarihi araştırılmaya başlandı. 2020 Ramazan Bayramı'nın yanı sıra arefe günü de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bayram hazırlıklarına günler öncesinden başlamak isteyenler, arefe gününün ne zaman olduğunu ve hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki, arefe günü ne zaman?
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Ramazan Bayramı'ndan hemen önceki gün olan arefe gününün tarihi merak ediliyor. Arefe gününün bu yılki tarihi, Ramazan ayının iki haftasını geride bırakan vatandaşlarca araştırılıyor. İşte, Diyanet'ten alınan bilgilere göre 2020 Ramazan Bayramı arefesinin tarihi...
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2020 yılı dini günler takvimine göre İslam aleminin en kutsal gecesi olan Kadir Gecesi bu yıl, 19 Mayıs 2020 tarihinde idrak edilecek.
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24 Nisan’da başlayan ramazan ayı 2020 yılında mayıs ayında sona erecek. Müslümanlar son orucu arefe günü olan 23 Mayıs’ta tutacaklar.
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2020 Ramazan Bayramı’nın ilk günü 24 Mayıs 2020 Pazar günü olacak. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 25 Mayıs 2020 Pazartesi ve 26 Mayıs 2020 Salı günleri de devam edecek. 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü ise Ramazan Bayramı arifesi olacak. Cumartesi gününün de eklenmesiyle birlikte 2020 Ramazan Bayramı tatili toplamda 4 gün olacak.
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AREFENİN ÖNEMİ
Arefe, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arefe günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.