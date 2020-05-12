Gündem Haber Giriş: 12 Mayıs 2020 - 10:58 , 12 Mayıs 2020 - 10:59

2020 Ramazan Bayramı arefesi ne zaman?

On bir ayın sultanı ramazan, tüm yurtta oruç ve ibadetlerle idrak edilirken arefe tarihi araştırılmaya başlandı. 2020 Ramazan Bayramı'nın yanı sıra arefe günü de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bayram hazırlıklarına günler öncesinden başlamak isteyenler, arefe gününün ne zaman olduğunu ve hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki, arefe günü ne zaman?