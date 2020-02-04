2020 Ramazan başlangıcı merak konusu oldu - Ramazan Bayramı ne zaman?
2020 Ramazan başlangıcı haftalar öncesinden merak konusu oldu. Müslüman alemi için önemi büyük olan 11 ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. Ramazan Bayramı Miladi Takvime göre her sene 11 gün önce kutlanıyor. Peki, bu yıl Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı hangi ayda idrak edilecek?
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Yılın ikinci ayında en çok merak edilen ve araştırılan konulardan biri de Ramazan ayı başlangıcı ve Ramazan Bayramı oldu. Hem oruç ibadetini gerçekleştirecekleri tarihi merak edenler hem de bayram tatilini şimdiden planlamak isteyenler, “Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı hangi ayda idrak edilecek?” sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. İşte 2020 yılı resmi tatilleri, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın tarihleri...
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2020 RAMAZAN BAYRAMI
Arife: 23 Mayıs 2020 Cumartesi
Ramazan Bayramı'nın 1. günü: 24 Mayıs 2020 Pazar
Ramazan Bayramı'nın 2. günü: 25 Mayıs 2020 Pazartesi
Ramazan Bayramı'nın 3. günü: 26 Mayıs 2020 Salı
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RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır.
Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.