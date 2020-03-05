2020 POMEM sonuçlarında son durum: 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Polis Akademisi tarafından açıklanması beklenen 26. Dönem POMEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca toplam 7 bin polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan sınavın üzerinden günler geçti. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi sonuçlar, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacak. Peki, 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2020 POMEM sonuçlarında son durum…
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26. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu (5.040) erkek, (560) kadın, önlisans mezunu (1.260) erkek, (140) kadın aday olmak üzere toplam (7.000) adayın asıl olarak alınacağı duyurulmuştu. 26. Dönem POMEM sınavının üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların gözü Polis Akademisi resmi sitesi üzerinden yapılacak olan duyuruya çevrildi. Peki, 26. Dönem POMEM sonuçları için açıklama geldi mi?
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Özel Harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencileri belirlemek üzere yapılan 25. Dönem POMEM Kadın Özel Harekat Sınavı sonuçları 3 Mart Salı günü açıklandı. Şimdi gözler 26. Dönem POMEM sonuçlarında.
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POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı net tarih henüz belli olmadı ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günler yaptığı açıklamada yakın bir tarihi işaret etmişti. Sonuçların açıklanacağı tarih belli olduğunda Polis Akademisi Başkanlığı’nın duyurular sayfası üzerinden yapılan duyuru ile kamuoyu bilgilendirilecek.
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SÜLEYMAN SOYLU'NUN AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) yapılacak polis adayı alımlarına ilişkin sınav sonuçlarının yakın zamanda açıklanacağını bildirmişti.
Soylu, 26. dönem POMEM'lere 7 bin kadın ve erkek polis adayı alımlarına ilişki şunları söylemişti:
"Polis özel harekat mülakatları bitti, öyle biliyorum, sonuçları önümüzdeki günler içinde açıklarlar, yakın bir zamanda açıklarlar. POMEM'de de zannediyorum mülakatlar bitmiştir, yani bitmek üzereydi en son benim bildiğim. Daha doğrusu Elazığ ve Van depremleri olmadan önce bittiğini düşünüyorum. Eğer bitmişse, sınav sonuçlarının açıklanması hazırlıkları yapılıyordur. Ama ilk önce polis özel harekatın hemen hemen mülakatlarının bittiğini, açıklamaya hazır hale getirilmeye çalışıldığını biliyorum."
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2020 POMEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Adaylar, 2020 POMEM sonuçlarını sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinden vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek. Sınav sonuçları, adaylara ayrıca yazılı olarak bildirilmeyecek