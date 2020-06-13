Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalarda bir takım düzenlemeler yapılırken, kamuya yapılacak personel alımlarına dair araştırmalar hız kazandı. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) yapılacak polis alımı. '27. dönem POMEM polis alımı ne zaman?' sorusuna yanıt arayan adaylar, konuya dair internette araştırma yapıyor. Peki, 2020 polislik başvuruları ne zaman?
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2020 polis alımı başvuru tarihleri, haziran ayının en çok araştırılan konuları arasında yer alacak. POMEM'de eğitim aldıktan sonra polis olma hayali kuran gençler, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, 27. dönem POMEM polis alımı hakkında son gelişmeler...
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EGM'den 27. dönem POMEM polis alımı alımlarına dair bir duyuru yapılmadı. EGM ya da POMEM'in resmi sayfasından da 2020 polis alımlarına ilişkin bir ilan yer almıyor.
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Söz konusu durum hakkında ilgili kurumlardan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?
POMEM 27. dönem alımları için başvuru tarihi belli olmadığı gibi başvuru koşulları da henüz netleşmedi. Ancak geçmiş alımlarında adaylarda aranan şartlardan bazıları şunlardı;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
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Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)
Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.
Adaylarda, 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan almak.