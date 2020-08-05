2020 PMYO başvurusu ne zaman başlıyor? Polislik taban puanları ve başvurularıyla ilgili bilgiler
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ardından gözler PMYO (Polis Akademisi Başkanlığı) başvurularıyla ilgili açıklamalara çevrildi. PMYO yerleştirmeleri, YKS birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) puanlarına göre gerçekleştirilecek. YÖK, bu seneye mahsus olmak üzere TYT baraj puanını 150 olarak değiştirmişti. Peki, polislik taban puanı belli oldu mu? 2020 PMYO başvurusu ne zaman başlıyor? İşte polislik taban puanları ve başvurularıyla ilgili bilgiler…
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TYT oturumundan 150 puan alan adaylar, Polis Meslek Yüksek Okulu için tercihte bulunabilecek. Tercih süreci ardından 2 bin 500 öğrenci, Polis Meslek Yüksek Okulu’na yerleştirilecek.
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TERCİHLER NE ZAMAN?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ‘2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapacaklardır.’ dedi.
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PYMO TABAN PUANI KAÇ?
2020 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle: