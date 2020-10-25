2020 Oscar En İyi Erkek Oyuncu sorusu sosyal medyaya damga vurdu - 2020 Oscar En İyi Erkek Oyuncusu kimdir?
25 Ekim tarihli KPSS önlisans sınavında2020 Oscar En İyi Erkek Oyuncu sorusu damga vurdu. Soruyu doğru bilen pek çok kişi sosyal medyadan Oscar 2020 En İyi Erkek Oyuncusunu bir kez daha överken; soruyu yanıtsız bırakanlar ya da yanlış cevaplayanlar yanıtı araştırıyor. Peki, 2020 Oscar En İyi Erkek Oyuncusu kimdir?
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2019'un en çok konuşulan filmleri arasında yer alan Joker filmindeki rolüyle, Joaquin Phoenix En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandı. Joaquin Phoenix’in Joker performansı günlerce konuşulmuştu. Peki, 2020 Oscar En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülen Joaquin Phoenix kimdir?
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Joaquin Rafael Phoenix (d. 28 Ekim 1974), Leaf Phoenix olarak da bilinir, Amerikalı oyuncu, müzik videosu yönetmeni, prodüktör, müzisyen ve aktivist. Ridley Scott'ın yönettiği Gladiator filmindeki Commodus rolüyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu rolle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar ödülüne aday olmuştur. 2005 yılında bir biyografi filmi olan Walk the Line'da müzisyen Johnny Cash'i canlandırarak bir kez daha Oscar'a aday olmuştur. 2012 yapımı The Master filmindeki Freddie Quell rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında bu ödüle 3. kez aday olmuştur.
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Phoenix, 2008 yılında beklenmedik bir şekilde oyunculuğu bıraktığını ve rap müzisyeni olarak kariyerine devam edeceğini duyurmuştur. 1993 yılında genç yaşta ölen oyuncu River Phoenix'in kardeşidir. Ayrıca 2019 yılında çekilen ve başrolünü oynadığı Joker filmindeki performansıyla Oscar'a 4. kez aday olmuş ve "en iyi erkek oyuncu" seçilmiştir.