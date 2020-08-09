2020 ön lisans KPSS ne zaman? KPSS ön lisans sınav ve başvuru tarihini ÖSYM açıkladı
KPSS ön lisans ne zaman? Kamuda memur olmayı bekleyen adayların gündemine ön lisans KPSS başvuru ve sınav tarihleri gelmeye başladı. 2020 KPSS ön lisans başvuruları ÖSYM'nin yaptığı son dakika açıklamanın ardından AİS ekranı üzerinden alınmaya başlanacak. 2020 ÖSYM sınav takvimine göre, KPSS ön lisans başvuru işlemleri ağustos ve eylül ayında gerçekleşecek. İşte, KPSS ön lisans sınav ve başvuru tarihiyle ilgili detaylar.
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ÖSYM tarafından organize edilen KPSS ön lisans için geri sayım başladı. Geçtiğimiz haftalarda, KPSS lisans başvurularının tamamlanmasının ardından gözler ön lisans takvimine çevrildi. 2 yıllık bölümlerden mezun olan adayların katılım sağlayacağı KPSS 2020 ön lisans sınavı, 25 Ekim’de gerçekleşecek. İşte, 2020 KPSS ön lisans başvurularıyla ilgili detaylar...
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KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KPSS ön lisans başvuruları 21 Ağustos tarihinde başlayacak ve 2 Eylül saat 23:59’da sona erecek. Geç başvurular ise 10 Eylül’de alınacak.
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Sınava, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.
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ÖN LİSANS KPSS NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre, KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.
KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım’da gerçekleştirilecek.
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KPSS HAKKINDA
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.