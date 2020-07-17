2020 Okullar ne zaman açılacak? MEB'den son dakika okulların açılış tarihi duyurusu!

Okullar ne zaman açılacak sorusu, yüz yüze eğitim konusunda herhangi bir gelişme olup olmadığını merak eden pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile okulların açılacağı tarih ve takvim bilgilerini duyuran Milli Eğitim Bakanlığı, süreç hakkında detaylı bilgi verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise okulların açılıp açılmayacağı yönünde bilgi isteyen kişilere ise verilere bakılacağı yönünde açıklama yaptı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler







OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Okulların açılacağı tarih, MEB tarafından 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimi kapsamında 81 ile gönderilen genelgeyle duyuruldu. Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

