2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Louise Glück kimdir, nereli? İşte Louise Glück hakkında bilgiler

Nobel Edebiyat Ödülü 8 Ekim’de sahibini buldu. Akademi, ödülü bireysel varoluşu evrensel kılan kusursuz şiirsel sesi nedeniyle Glück'e verdi. Louise Glück, 27 yılın ardından Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan ilk ABD'li kadın yazar oldu.



ouise Elisabeth Glück, Amerikalı bir şair ve denemecidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Beşeri Bilimler Madalyası Pulitzer de dahil olmak üzere birçok büyük edebiyat ödülü kazandı. 2003'ten 2004'e kadar Amerika Birleşik Devletleri Şair Ödülü'nü aldı. Glück genellikle otobiyografik bir şair olarak tanımlanır. Lisedeyken anoreksiya nervozadan muzdarip olmaya başladı ve daha sonra hastalığın üstesinden geldi. Sarah Lawrence Koleji ve Columbia Üniversitesi'nde dersler aldı, ancak bir derece alamadı. Yazar olarak kariyerine ek olarak, çeşitli kurumlarda şiir öğretmeni olarak akademik kariyer yapmıştır.