2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Louise Glück kimdir, nereli? İşte Louise Glück hakkında bilgiler
2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nün kazanan isim belli oldu. Nobel Komitesi, 2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Louise Glück'e layık gördü. Glück, şiir alanında duygusal yoğunluk içermesiyle, tarih ya da doğadan yararlanmasıyla biliniyor. Peki, 2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Louise Glück kimdir, nereli? İşte Louise Glück hakkında bilgiler
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Nobel Edebiyat Ödülü 8 Ekim’de sahibini buldu. Akademi, ödülü bireysel varoluşu evrensel kılan kusursuz şiirsel sesi nedeniyle Glück'e verdi. Louise Glück, 27 yılın ardından Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan ilk ABD'li kadın yazar oldu.
ouise Elisabeth Glück, Amerikalı bir şair ve denemecidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Beşeri Bilimler Madalyası Pulitzer de dahil olmak üzere birçok büyük edebiyat ödülü kazandı. 2003'ten 2004'e kadar Amerika Birleşik Devletleri Şair Ödülü'nü aldı. Glück genellikle otobiyografik bir şair olarak tanımlanır. Lisedeyken anoreksiya nervozadan muzdarip olmaya başladı ve daha sonra hastalığın üstesinden geldi. Sarah Lawrence Koleji ve Columbia Üniversitesi'nde dersler aldı, ancak bir derece alamadı. Yazar olarak kariyerine ek olarak, çeşitli kurumlarda şiir öğretmeni olarak akademik kariyer yapmıştır.
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NOBEL ÖDÜLÜ TARİHİ
Nobel Ödülü, 27 Kasım 1895 tarihli ve 30 Aralık 1896 tarihinde Stockholm'de açıklanan vasiyetnamesiyle Alfred Nobel tarafından kurulan derneğin verdiği, insanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek amacını taşıyan prestijli bir ödüldür. İlk Nobel Ödülleri 1901 tarihinde verilmeye başlanmıştır.
Her ödül ayrı bir komite tarafından verilir; İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi fizik, kimya, ekonomi alanındaki ödülleri, Karolinska Enstitüsü Fizyoloji veya Tıp alanındaki ödülleri ve Norveç Nobel Komitesi edebiyat alanındaki ödülleri vermektedir. Norveç Parlamentosunca İsveç Akademisinden seçilen beş kişilik bir kurul ise barış alanındaki ödülleri verir.
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Uluslararası Kızıl Haç Komitesi bugüne kadar Nobel Barış Ödülünü altı defa almaya hak kazanmıştır. 826 Nobel ödülü kazanandan, 43'ü kadındır; Marie Curie 1903 yılında fizik alanında ilk Nobel Ödülünü kazanan kadın olmuştur. Curie ayrıca 1911 yılında Nobel kimya ödülünü almaya da hak kazanmıştır.