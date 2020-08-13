2020 Muharrem orucu ne zaman başlıyor?

Muharrem ayının başlamasına kısa süre kaldı. Milyonlarca Müslümanın ibadetini idrak edeceği Muharrem ayı yaklaşırken, Muharrem ayı orucu gündeme geldi ve araştırılmaya başlandı. Pek çok vatandaş, Muharrem ayının başlangıç tarihi ve bu ayın orucu için ilk günün ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, Muharrem orucu ne zaman başlıyor?
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Muharrem ayı orucu, dini yükümlülüklerini yerine getirmek isteyen birçok Müslümanın gündeminde yer almaya başladı. Muharrem ayı orucu ne zaman ve ayın kaçında tutulacak sorusuna cevap arayan birçok vatandaş, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. İşte, 2020 Muharrem orucu hakkında ayrıntılar...
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20 Ağustos 2020 Perşembe günü hem Hicri Yılbaşı olacak hem de Muharrem ayı başlangıcı olarak idrak edilecek.
Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen Aşure Günü ise bu yıl 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk gelecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı Muharrem orucu ile ilgili şu bilgileri paylaşmıştır;
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Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.
Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, “Savm”, 50) ve “Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz” buyurmuştur.
Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;
“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” (Müslim, “Sıyâm”, 202)
“Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, “Savm”, 48)
Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine’ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)