2020 Muharrem ayı ne zaman başlayacak? İşte Diyanet'in verdiği takvim bilgisi!
Ağustos ayının son günlerinin gelmesiyle birlikte en çok merak edilen konulardan biri de Muharrem ayının ne zaman başlayacağı oldu. Muharrem ayının hangi tarihlere denk geleceğini merak eden vatandaşlar bir yandan da 'Aşure Günü' ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2020 Muharrem ayı ne zaman başlayacak?
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Muharrem ayına az bir süre kala, Muharrem ayının ne zaman başlayacağı yoğun şekilde sorgulanmaya devam ediyor. İslam dünyasında önemli bir yeri olan Muharrem ayının başlangıç tarihine dair detayları sorgulayan vatandaşlar aynı zamanda aşure günün tarihini de öğrenmek istiyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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20 Ağustos 2020 Perşembe günü hem Hicri Yılbaşı olacak hem de Muharrem ayı başlangıcı olarak idrak edilecek.
Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen Aşure Günü ise bu yıl 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk gelecek.
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Diyanet İşleri Başkanlığı Muharrem orucu ile ilgili şu bilgileri paylaşmıştır;
Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.
Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, “Savm”, 50) ve “Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz” buyurmuştur.
Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;
“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” (Müslim, “Sıyâm”, 202)
“Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, “Savm”, 48)
Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine’ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)