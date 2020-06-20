2020 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih
Milli Savunma Üniversitesi (2020-MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) 2019-2020 eğitim öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesi'ne alınacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla yapılan sınavın sonuç tarihi sorgulanıyor. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) sonuçları için heyecan dolu bekleyiş devam ederken, sınava katılım sağlayan adaylar için sonuç tarihi ÖSYM'nin güncellenen 2020 takviminde yer alıyor. İşte, 2020 MSÜ sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...
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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) tamamlandı. ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla yapılan sınavın sonuç açıklama tarihi belli oldu.
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ÖSYM takvimine göre sınavın sonuçları 7 Temmuz'da açıklanacak.
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CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-MSÜ adayları, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecekler.