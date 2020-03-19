2020 MSÜ sınavı ertelendi mi? MSÜ sınav yerleri ne zaman belli olacak?

SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR? MSÜ sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. 2020 MSÜ sınav giriş belgelerinin sınava 1 hafta kala açıklanması bekleniyor. Bu bilgilere göre; 3 Mayıs 2020'de düzenlenecek olan MSÜ sınavının yerlerinin nisan ayının son haftasında ilan edilmesi öngörülüyor.