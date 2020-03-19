2020 MSÜ sınavı ertelendi mi? MSÜ sınav yerleri ne zaman belli olacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2020-MSÜ) başvurularını almasının ardından, sınav giriş belgelerini erişime açması beklenirken şimdi de erteleme gündeme geldi. Corona virüsü salgını riski nedeni ile söz konusu MSÜ sınavının ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu. Peki, 2020 MSÜ sınavı ertelendi mi? MSÜ sınav yerleri ne zaman belli olacak?
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Günlerdir heyecanla beklenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın Corona virüsü nedeni ile ertelendiği açıklandı. Corona virüsü (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından MSÜ 2020 sınavı ileri bir tarihe ertelendi. İşte, 2020 MSÜ sınavını yeni tarihi...
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ÖSYM'nin 2020 yılı sınav takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020 MSÜ) 29 Mart 2020’de yapılması planlanıyordu. Ancak corona virüsünden dolayı alınan önlemler nedeni ile sınav ertelendi.
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ERTELENEN MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılacağını açıklandı.
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ÖSYM'den yapılan duyuruda ayrıca şu ifadeler kullanıldı;
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"2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde Devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde Kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylarımıza ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır."
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SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?
MSÜ sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. 2020 MSÜ sınav giriş belgelerinin sınava 1 hafta kala açıklanması bekleniyor. Bu bilgilere göre; 3 Mayıs 2020'de düzenlenecek olan MSÜ sınavının yerlerinin nisan ayının son haftasında ilan edilmesi öngörülüyor.
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Konuya dair ayrıntılar belli oldukça ve ÖSYM'den açıklama gelmesi durumunda, tüm detayları haberimizde aktaracağız.