2020 Mevlid Kandili tarihi yaklaşıyor - Mevlid Kandili ne zaman?
Yılın son kandili olma özelliğini taşıyan Mevlid Kandili için geri sayım devam ediyor. Mevlid gecesi, Rebiülevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Hazreti Muhammed'in (S.A.V) dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlid Kandili, ekim ayı içerisinde idrak edilecek. Peki, bu yıl Mevlid Kandili ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığının dini günler listesine göre Mevlid Kandili tarihi…
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Mevlid Kandili’nin 2020 tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi sayfasından paylaşıldı. Diyanet'in dini günler takvimine göre 2020’nin son kandili olan Mevlid Kandili bu sene 28 Ekim Çarşamba günü kutlanacak.
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MEVLİD KANDİLİ’NİN ÖNEMİ
Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.
Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.
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İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.
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Mevlid Kandili bütün insanlığa sevgi, rahmet, huzur ve barış getirsin. Sevgili Peygamberimizi daha iyi tanımamıza vesile olsun.