2020 Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte Diyanet'in açıkladığı tarih!
Mevlid Kandili'nin tarihine yönelik araştırmalar ekim ayının gelmesi ile birlikte hız kazandı. Yıl içinde idrak edilen son kandil olan Mevlid Kandili'ni, bu yıl da çeşitli dua ve ibadetlerle geçirmek isteyen pek çok vatandaş, bu özel günün 2020 tarihini araştırıyor. Peki, Mevlid Kandili ne zaman?
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'Mevlid Kandili ne zaman?' sorusu, her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok merak edilenler arasına yer alıyor. Mübarek Mevlid Kandili'ni esaslarına göre idrak etmek için doğru tarih bilgisini sorgulayan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği tarihi öğrenmek istiyor. İşte, Mevlid Kandili tarih bilgisi...
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 2020 Mevlid Kandili 28 Ekim 2020 Çarşamba gecesi idrak edilecek.
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MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ
"Mevlid-i Nebi" olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. İslam'ın mesajlarını halka sunan son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı. Tarihteki kutlamalarda, dönemin ve bölgenin alimleri, şairleriyle din ve devlet işlerinde yararlık gösterenlere, Türk-İslam devletlerinde çok eski bir gelenek olarak görülen ve hükümdarlar tarafından taltif için hazırlanan elbiseler (hil'atler) giydirildi ve hediyeler verildi.