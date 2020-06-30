2020 MEB bursluluk sınavının tarihi, binlerce vatandaş tarafından merakla aranan ve sorgulanan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. MEB tarafından gerçekleştirilecek bursluluk sınavı için öğrenciler çalışmalarına devam ederken, bir yandan da tarih araştırmaları sürüyor. Peki, 2020 MEB bursluluk sınavı ne zaman?
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) düzenlediği ve binlerce öğrencinin eğitimlerine destek almak amacıyla girdiği bursluluk sınavı için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen sınavın yeni tarihi netleşti. İşte, 2020 bursluluk sınav takvimi...
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Binlerce öğrencinin eğitim hayatları boyunca maddi destek alabilmek için katılım sağlayacağı bursluluk sınavı, Türkiye genelinde gerçekleştirilecek.
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Haziran'da yapılacağı ilan edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül'e ertelendiğini bildirdi.
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Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." bilgisi paylaşıldı.