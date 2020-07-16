2020 Masterchef jüri üyeleri kimdir? Masterchef jüri üyeleri hakkında bilgiler
2020 Masterchef jüri üyelerinde değişiklik yaşanmadı. Üçüncü sezonuyla ekran macerasına devam edecek olan Masterchef’in jüri üyeliğini geçtiğimiz sezon olduğu Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu üstlenecek. Üç jüri üyesi de bir yandan MasterChef yarışmacılarını değerlendirirken bir yandan da hem yarışmacıları hem de ekran karşısındakileri Türk ve Dünya mutfağı konusunda bilgilendirecek. İşte Masterchef jüri üyeleri hakkında bilgiler…
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Masterchef Türkiye 2020'nin yeni sezon tanıtımı yayınlandı ve yeni sezona dair detaylar netlik kazandı. Birbirinden farklı yarışmacılar lezzet alanında kendilerini hem şeflere hem de Türkiye halkına ispatlamaya çalışarak MasterChef şampiyonu olmak için mücadele edecek. İşte yarışmacıları zorlayacak olan 2020 Masterchef jüri üyeleri hakkında bilgiler…
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MEHMET YALÇINKAYA
Masterchef jüri koltuğunda oturan ve renkli kişiliği, babacan tavırları ve yer yer sert kişiliği ile tanınan Mehmet Yalçınkaya, aslen Bolulu ve 45 yaşında.
2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.
Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde ve farklı kültürlerde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı.
'Fusion Mutfak' akımını Türkiye' de ilk uygulayan isim olan Mehmet Yalçınkaya, dünya çapında başarılarını kanıtlamış bir isim.
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SOMER SİVRİOĞLU
1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. 25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya'ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır. Somer Sivrioğlu, Sydney'de kuzeni ile birlikte 'Efendy' isimli bir Türk restoranı açmıştır. Menüsünde pek çok türk lezzeti bulunan restoran yurt dışında Türk lezzetlerini temsil eden bir marka haline gelmiştir. Geçmişten günümüze, en iyi restoran, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi olmuştur. Efendy isimli restoranı Sydney'de en iyi bilinen lezzet duraklarından biri olmuştur. "Anatolia: Adventures in Turkish Cooking" isimli bir kitabı da bulunuyor.
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DANİLO ZANNA
Danilo Zanna, 1982 yılında İtalya'nın Prato kentinde dünyaya geldi. Ailesinin izinden giden Danilo Zanna, bir süre sonra İtalyan mutfağında harikalar yarattı. Eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna, kendisine bir restoran açtı.
Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, Türkçe'yi kendisini ifade edecek kadar öğrendikten sonra Planet Mutfak Kanalında 'İtalyan İşi' adında bir program sundu.
Bir erkek çocuk sahibi olan Danilo Zanna, bir dönem ATV ekranlarında da yer alan Elin Oğlu programının sunuculuğunu üstlendi. Görümce isimli sinema filminde de yer almıştır. Danilo Zanna, Masterchef 2019-2020 sezonunun jüri üyeleri arasında yer aldı.