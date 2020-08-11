2020 lise kayıtları ne zaman? İşte LGS okul kayıt tarihleri hakkında bilgi!
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan Liselere Geçiş Sistemi (2020 LGS) kapsamındaki birinci yerleştirmede, sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi de kayıtlar merak konusu oldu. LGS yerleştirme işlemi kapsamında hangi liseye gideceği kesinleşen ve nakil başvurusu yapmayı planlamayan öğrenciler, 2020 lise kayıt tarihlerine odaklandı. Peki, lise kayıtları ne zaman başlayacak?
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Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrencilerin ve ailelerinin gündemine şimdi ise kayıt tarihleri geldi. 2020 lise kayıtları için araştırmalarına hız veren liseli adayları, lise kayıt tarihlerini sorguluyor. İşte, LGS okul kayıt tarihleri hakkında bilgi...
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LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler lise kayıt tarihlerine çevrildi. Henüz kayıtların ne zaman yapılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. 1. nakil başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihleri aralığında yapılacak. Sonuçları ise 17 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanacak.
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Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.
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Lise kayıtlarının da bu tarihler baz alınarak başlaması öngörülüyor. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.