2020 lise kayıtları ne zaman? İşte LGS okul kayıt tarihleri hakkında bilgi!

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK? LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler lise kayıt tarihlerine çevrildi. Henüz kayıtların ne zaman yapılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. 1. nakil başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihleri aralığında yapılacak. Sonuçları ise 17 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanacak.