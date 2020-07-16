2020 lise kayıtları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları 'meb.gov.tr' adresinden açıklandı. Bu gelişmenin ardından şimdi de lise kayıt tarihleri merak konusu oldu. Öğrenciler tercih işlemlerinin ardından kayıt sürecine başlayacak. Peki, 2020 lise kayıtları ne zaman?
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2020 LGS sonuçlarının erişime açılmasının ardından gözler tercih süreci hemen ardından ise kayıt sürecine çevrilecek. Yüz binlerce liseli adayı ve ailesi MEB'in kayıt işlemlerini ne zaman başlatacağını sorguluyor. İşte, 2020 lise kayıtları hakkında son gelişmeler...
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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, ‘Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek.’ dedi. Sonuçlar 16 Temmuz’da erişime açıldı.
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LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?
Tercih işlemlerinin ardından yerleştirme sonuçlarının adayların erişimine açılmasıyla birlikte lise kayıtları da başlayacak.
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TERCİH DANIŞMANLIĞI HİZMETİ
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında uygulanan merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti sunulacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara sonuç odaklılık yerine süreç odaklı olmanın öğretilmesi gerektiğini belirterek aslında en büyük ödülün, yolculuğun kendisi olduğuna dikkati çekti.
Geçen günlerde LGS merkezi sınavı ve YKS'nin yapıldığını anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:
"Bu sınavların sonuçları ve tercih aşamalarında çocuklarımızla birlikteliğimize devam ediyoruz. Bakanlığımıza bağlı resmi okullarımız ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerimizde 'tercih danışmanlığı birimleri' kuruyoruz. Bu birimlerde, LGS ile YKS'ye katılan öğrencilerimize tercih danışmanlığı hizmeti vereceğiz. Tercih danışmanlığı birimlerimiz, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden hizmet verecek. Mezun durumda olan ya da internet erişimi bulunmayan öğrencilerimize, koordinasyon kurullarının planlaması doğrultusunda RAM’lar (Rehberlik ve Araştırma Merkezi) tarafından tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Biz bu rehberlik süreciyle, ailelerimizin koşulları da dikkate alınarak çocuklarımızın bir üst öğrenim kurumuna yerleştirilmesinde her bir öğrenci için en sağlıklı ve doğru kararın verilmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz."
Tercih Danışmanlığı Birimlerinin kurulmasına ilişkin kılavuz, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, birimler aracılığıyla, öğrencilere ilgi, değer ve yetenekleri doğrultusunda bir üst öğrenim kurumuna geçiş sürecinde rehberlik edilecek. Öğrenci ve velilere, karar verme sürecinde gereken rehberlik hizmetleri verilecek. Birimlerin çalışma takvimi daha sonra açıklanacak.