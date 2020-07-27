2020 lisans ve önlisans üniversite taban puanları: Sözel, sayısal 2 yıllık 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı?
2020 üniversite taban puanları, YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Her yıl üniversite tercihleri öncesi açıklanan 2 yıllık 4 yıllık üniversite taban puanlarına göre adaylar üniversite tercih işlemlerini tamamlayacak. Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açılmıştı. Peki, 2020 sözel, sayısal 2 yıllık 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı? İşte, üniversite lisans ve önlisans taban puanlarıyla ilgili bilgiler.
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2 yıllık, 4 yıllık sözel ve sayısal üniversite taban puanları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Üniversite taban puanları her yıl ÖSYM tarafından yayımlanıyor. Adaylar bu puanlara bakarak tercih işlemlerini gerçekleştiriyorlar. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre tercih işlemleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hizmete sunulan YÖK Atlas Sistemi de her yıl tercih döneminde üniversite adaylarının yoğun şekilde başvurduğu bilgi kaynaklarından oluyor. İşte geçen yılın puanları ve bu yılın kontenjan bilgisi...
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI? YKS tercihleri bu yıl ağustos ayında alınacak. Üniversite taban puanları her yıl tercihlere az bir zaman kala yayımlanıyor. İşte geçen yılın üniversite taban puanları…
Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açılmıştı. YÖK Atlas üzerinden istediğiniz üniversite ve bölümü seçerek arama yapabiliyorsunuz. YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK Atlas içerisinde lisans ve önlisans programlarının taban puanları ile ilgili bilgiler yer alıyor.
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YKS ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu. Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir: Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.
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Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985. Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244. Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622. İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353.