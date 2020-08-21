2020 LGS tercihleri ne zaman açıklanacak? Gözler LGS 2.nakil başvuru sonuç ekranında
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 17 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Aynı gün başlayan 2. Nakil başvuruları için de süreç tamamlanmak üzere. Liselere Geçiş Sınavı'na katılan öğrencilerin 2. nakil başvuruları bugün sona erecek. İstedikleri okullara yerleşip yerleşemeyeceklerini merak eden öğrenciler, sık sık LGS 2.nakil başvuru sonuç ekranını ziyaret ediyor. Peki, 2020 LGS tercihleri ne zaman açıklanacak?
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LGS’de nakil süreci devam ediyor. Nakil başvuruları iki dönem halinde alınıyor. 17 Ağustos tarihinde başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 21 Ağustos’ta sona erecek. LGS ikinci nakil sonuçları 24 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme işlemi sona erecek.
İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.
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Mesleki eğitime yerleşen öğrenci sayısındaki artış yüzde 47'ye yükseldi
MEB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, birinci nakil dönemi sonunda tercih yapan öğrencilerin yüzde 96'sı istedikleri okullara yerleşti.
LGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı 10 Ağustos 2020'de mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı 2019'a göre yüzde 40 artarak 417 bin 233'e yükselmişti. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarında da mesleki eğitime yönelim artmaya devam ederek, mesleki eğitime yerleşen öğrenci sayısı 437 bin 248'e ulaştı. Böylece 2020'de mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısında, geçen yıla göre yüzde 47'lik bir artış sağlandı.