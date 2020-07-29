2020 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2020 LGS sonuç tarihi
LGS tercih işlemlerinin tamamlanmasına kısa bir süre kala gözler sonuç tarihine çevrildi. LGS tercihleri e-okul üzerinden 29 temmuz 2020 tarihinde yani bugün sona erecek. Aldıkları puan doğrultusunda tercihte bulunan binlerce öğrenci, heyecanla sonuç tarihine odaklanmış durumda. Peki, 2020 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB 2020 takvimine göre, LGS sonuç tarihi
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1
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20 Haziran’da Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında başlayan tercih başvuruları, 29 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek. LGS tercih sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. Tercihlerini tamamlayan öğrenciler, meb.gov.tr adresinden LGS tercih sonuçlarına erişebilecek.
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Nakiller iki dönem sürecek
Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
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Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.