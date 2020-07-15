2020 LGS sonuç sorgulama: LGS 2020 sonuçları nasıl görüntülenir?
LGS sonucu sorgulama sayfası, LGS sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kala gündeme geldi. MEB sonuç takvimine göre LGS sonuçları 16 Temmuz Perşembe günü erişime açılacak. Lise adayı öğrenciler 2020 LGS sınav sonuçlarını https://www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden sorgulayacak. LGS sonuç sayfasına giren öğrenciler öğrenci bilgilerini girerek erişim sağlayacak. İşte, 2020 LGS sonuç sorgulama linki ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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LGS sonuçlarının açıklanmasına saatler kala gözler sonuç sorgulama sayfasına çevrildi. 2020 LGS sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde online sistem üzerinden erişime açılacak ancak öğrenciler ve veliler şimdiden MEB'in LGS sonuç sayfasını ziyaret ediyor. Ortaöğretim 8. Sınıf öğrencileri, kendilerinden istenilen bilgileri sonuç sayfasına girerek LGS puanını görüntüleyebilecek. Sonuçlar ardından tercih süreci başlayacak. İşte 2020 LGS sonuç sorgulama linki...
Bu yıl MEB tarafından koronavirüs önlemleri altında düzenlenen LGS 20 Haziran’da yapıldı. Öğrenciler LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları için net tarih de paylaşıldı. MEB sonuç takvimine göre LGS sonuçları 16 Temmuz Perşembe günü erişime açılmış olacak. Merkezi Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
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LGS sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://sonuc.meb.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanacak. Aşağıdaki linke tıklayarak LGS sonuçlarını takip edebilirsiniz.
LGS puanına okul puanı hakkında detaylar, kılavuzda yer aldı. Kılavuz bilgilerine göre LGS puan hesaplama süreçlerinde okul puanı aşaması görülmüyor. Ancak hesaplama süreçleri şu şekilde işleyecek;
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.
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LGS'DE SORU İPTALİ YOK
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sınavın ilk oturumuna 1 milyon 472 bin 088 öğrenci, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 öğrenci katıldı. 2019 yılındaki sınava 1 milyon 029 bin 555 öğrencinin katıldığı göz önüne alındığında, 2020 yılında sınava katılan öğrenci sayısında %43’e yakın bir artış gerçekleşti. Sınav, sorunsuz bir şekilde uygulandı.”
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Bakan Selçuk, “2019 yılında 3 bin 873 okulda uygulanan merkezî sınav, 2020 yılında 18 bin 139 okulda uygulanmış, okul sayısında beş kata yakın bir artış gerçekleşmiştir. 2019 yılındaki merkezî sınavda yaklaşık 148 bin öğretmen görev yaparken 2020 yılındaki merkezî sınavdaki görevli sayısı iki kattan fazla artarak 353 bine ulaştı. Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Sürece büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”
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MEB, LGS ve YKS için 'tercih danışmanlığı' verecek
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanan merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti sunulacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklara sonuç odaklılık yerine süreç odaklı olmanın öğretilmesi gerektiğini belirterek aslında en büyük ödülün, yolculuğun kendisi olduğuna dikkati çekti. Geçen günlerde LGS merkezi sınavı ve YKS'nin yapıldığını anımsatan Selçuk, şöyle konuştu:"Bu sınavların sonuçları ve tercih aşamalarında çocuklarımızla birlikteliğimize devam ediyoruz. Bakanlığımıza bağlı resmi okullarımız ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerimizde 'tercih danışmanlığı birimleri' kuruyoruz. Bu birimlerde, LGS ile YKS'ye katılan öğrencilerimize tercih danışmanlığı hizmeti vereceğiz. Tercih danışmanlığı birimlerimiz, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden hizmet verecek. Mezun durumda olan ya da internet erişimi bulunmayan öğrencilerimize, koordinasyon kurullarının planlaması doğrultusunda RAM’lar (Rehberlik ve Araştırma Merkezi) tarafından tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Biz bu rehberlik süreciyle, ailelerimizin koşulları da dikkate alınarak çocuklarımızın bir üst öğrenim kurumuna yerleştirilmesinde her bir öğrenci için en sağlıklı ve doğru kararın verilmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz."
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Tercih Danışmanlığı Birimlerinin kurulmasına ilişkin kılavuz, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, birimler aracılığıyla, öğrencilere ilgi, değer ve yetenekleri doğrultusunda bir üst öğrenim kurumuna geçiş sürecinde rehberlik edilecek. Öğrenci ve velilere, karar verme sürecinde gereken rehberlik hizmetleri verilecek. Birimlerin çalışma takvimi daha sonra açıklanacak.