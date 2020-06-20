2020 LGS sınavı soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? LGS soru cevap anahtarı için gözler MEB açıklamasında
LGS soruları ve cevapları, sözel ve sayısal oturumlarına giren öğrenciler tarafından internette araştırılıyor. LGS soruları ve cevapları için heyecanlı bekleyiş başladı. 20 Haziran'da düzenlenen sınavda öğrenciler verilen soruları belirtilen süre aralığında yanıtladılar. Birinci oturum olan sözel oturumu saat 09:30’da başladı ve 75 dakika boyunca devam etti. İkinci oturum ise saat 11:30’da başladı ve 12:50'de sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sona erdi. Şimdi gözler MEB LGS soruları ve cevap anahtarı açıklamasında.
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1
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LGS soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır sorusu yoğun ilgi görüyor. LGS 2020 yılında 20 Haziran'da yapıldı. İlk oturum 09:30'da, ikinci oturum 11:30'da başladı. Sınava giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Velilerimiz isterse 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren çocuklarının soru kitapçıklarını okullardan alabilirler.' dedi. Geçen sene 1 Haziran’da düzenlenen sınavın cevap anahtarı 2 Haziran’da erişime açılmıştı.
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LGS SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS soruları ve cevaplarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçen sene 1 Haziran’da düzenlenen sınavın cevap anahtarı 2 Haziran’da erişime açılmıştı.
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Sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı, "https://www.meb.gov.tr" adresinden adayların ve velilerin bilgisine sunuldu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Velilerimiz isterse 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren çocuklarının soru kitapçıklarını okullardan alabilirler.' dedi.
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LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1 milyon 600 bin öğrenci için hazırlıkların gerçekleştirildiği sınav, 8. sınıf birinci dönem müfredat ve kazanımları esas alınarak yapıldı.
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Birinci oturumda öğrencilere, Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sorularından oluşan 50 soruyu yanıtlamaları için 75 dakika süre verildi. Birinci oturum saat 10.45'te sona erdi.
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Sınava verilen 45 dakikalık arada, görevliler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrencilerin, okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyacakları şekilde gerekli tedbirleri aldı. Öğrencilerin, okullardan ayrılmasına izin verilmedi.
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İkinci oturum, saat 11.30'da başladı ve öğrencilere matematik ile fen bilimlerinden oluşan 40 soruluk sayısal alan için 80 dakika süre verildi. İkinci oturum, saat 12.50'de tamamlandı. İkinci oturumunun bitmesiyle bu yılki merkezi sınav sona erdi.
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Sınav bitiminde tüm öğrencilerin aynı anda bulundukları binadan çıkmasına izin verilmedi. Öğrenciler, binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla, sosyal mesafe korunarak sınav salonu ve binadan ayrıldı.