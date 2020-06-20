2020 LGS sınavı soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? LGS soru cevap anahtarı için gözler MEB açıklamasında

LGS SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



LGS soruları ve cevaplarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçen sene 1 Haziran’da düzenlenen sınavın cevap anahtarı 2 Haziran’da erişime açılmıştı.



