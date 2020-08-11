2020 LGS (lise) nakil tercih işlemleri başvuru ekranı: LGS nakil başvurusu başladı mı?
LGS nakil başvurusu, tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ilgi görmeye başladı. Herhangi bir okula yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler lise 1. nakil işlemlerini gerçekleştirecek. Birinci nakil işlemleri 10-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr” veya “https://eokul.meb.gov.tr” adresinden alınacak. İşte, 2020 lise nakilleriyle ilgili ayrıntılar.
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LGS nakil başvurusunun nasıl yapıldığı ile ilgili araştırmalar hızlandı. LGS tercih sonuçları 10 Ağustos'ta erişime açıldı.Herhangi bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen adaylar için birinci nakil işlemleri 10-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak. Nakil tercihleri https://eokul.meb.gov.tr/ adresinden alınıyor. Peki Peki LGS nakil başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? LGS yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları 10 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos’a kadar devam edecek. Bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin 1. nakil başvurularını 14 Ağustos’a kadar tamamlamaları gerekiyor.
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Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr” veya “https://eokul.meb.gov.tr” internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecektir. Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.