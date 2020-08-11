2020 LGS (lise) nakil tercih işlemleri başvuru ekranı: LGS nakil başvurusu başladı mı?

LGS nakil başvurusunun nasıl yapıldığı ile ilgili araştırmalar hızlandı. LGS tercih sonuçları 10 Ağustos'ta erişime açıldı.Herhangi bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen adaylar için birinci nakil işlemleri 10-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak. Nakil tercihleri https://eokul.meb.gov.tr/ adresinden alınıyor. Peki Peki LGS nakil başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...



LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları 10 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos’a kadar devam edecek. Bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin 1. nakil başvurularını 14 Ağustos’a kadar tamamlamaları gerekiyor.